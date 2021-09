Covid: 7 e 8 settembre all'hub Amazon Passo Corese open day vaccinazioni per studenti 12-18 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due giornate di vaccinazioni senza prenotazione dedicate agli studenti dai 12 ai 18 anni e al personale della scuola. "A scuola in sicurezza, W la scuola", è la nuova iniziativa della Asl di Rieti organizzata martedì 7 e mercoledì 8 settembre presso l'hub Amazon di Passo Corese: un open day che interesserà il territorio della provincia di Rieti e in particolare tutti i comuni della sabina in vista di un rientro a scuola in sicurezza. L'iniziativa di prevenzione contro il Sars Cov-2 è rivolta ai giovani studenti di età compresa tra i 12 e i 18 anni. L'open day si svolgerà martedì 7 settembre dalle ore 9:00 alle ore 14:00 e mercoledì 8 settembre dalle ore 14:00 alle ore 20:00. Tutti i ragazzi che si vaccineranno durante l'open day, riceveranno in dono un simpatico gadget a sorpresa. I minorenni aderenti, dovranno essere accompagnati da entrambi i genitori o da un solo genitore, purché provvisto di copia di un documento di identità in corso di validità del coniuge. L'open day "A scuola in sicurezza, W la scuola" per le vaccinazioni ad accesso diretto con somministrazione del vaccino Pfizer, è rivolto anche ad insegnanti e personale delle istituzioni scolastiche del territorio della provincia di Rieti e in particolare al personale scolastico degli istituti della sabina. "La nuova iniziativa di prevenzione e contenimento della pandemia da Sars Cov-2 della Asl di Rieti ha l'intento di ridurre il rischio di contagio negli istituti scolastici creando ambienti sicuri per studenti, insegnanti e per tutto il personale coinvolto. In questo particolare momento la priorità della Asl di Rieti è lavorare ad un nuovo anno scolastico in sicurezza e ad un rientro a scuola dei ragazzi finalmente in presenza", si legge in una nota della direzione aziendale Asl Rieti. (Com)