Imprese: Sala, Salone del mobile bella prova per la ripartenza

- Inaugurato questa mattina il "Supersalone" alla Fiera di Milano a Rho. Tra le autorità presenti insieme al presidente della Repubblica Sergio Mattarella anche il sindaco di Milano Giuseppe Sala che ha sottolineato: "È una bella prova, si sentono tante lingue per le strade di Milano. Può essere una ripartenza. Credo che il messaggio qui sia la ricerca del bello e del funzionale, perché abbiamo vissuto tanto nelle nostre case e abbiamo bisogno che siano accoglienti, quelle di chi sta meglio ma anche di chi è in difficoltà e naturalmente questi operatori hanno una grande responsabilità". Una manifestazione che arriva dopo un periodo difficile sia a livello sociale che economico: "Abbiamo rivalutato le priorità della nostra vita, abbiamo capito che la salute è una parte delicata, abbiamo certamente maturato la consapevolezza di come l'ambiente è importante, però io insisto anche sul tema dell'abitare che vuol dire anche prendersi delle responsabilità da parte della politica perché è chiaro che Milano - ha aggiunto il sindaco - è una città meravigliosa ricca e piena di giovani ma sul tema dell'abitare, insieme agli operatori, dobbiamo fare di più". Un riferimento da parte del sindaco anche al settore edilizio: "Dall'edilizia popolare a tutti i nuovi progetti che devono portare appartamenti a prezzi più bassi e anche con arredi più funzionali. Chi è molto ricco può prendersi quello che vuole ma c'è bisogno anche di arredi che siano alla portata di tanti" ha aggiunto il primo cittadino del capoluogo lombardo. (Rem)