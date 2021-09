Afghanistan: Di Maio incontra omologo Qatar a Doha, stretto coordinamento su crisi afgana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, ha incontrato oggi a Doha l’omologo qatariota Mohammed bin Abdulrahman Al Thani. Lo riferisce la Farnesina in una nota su Twitter. Durante l’incontro è stata “ribadita l’importanza di uno stretto coordinamento sulla crisi afgana per un approccio unitario della comunità internazionale e sostegno alla popolazione locale”, si legge nella nota. Il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, si trova oggi in missione in Qatar, dove è giunto ieri sera, terza tappa della sua missione diplomatica che ha toccato l'Uzbekistan e il Tagikistan e che si concluderà domani in Pakistan. Nella giornata di oggi il responsabile della Farnesina sarà ricevuto dall’emiro del Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, e incontrerà il ministro del Commercio e delle Finanze ad interim, Ali bin Ahmed Al Kuwari. La missione a Doha si inserisce nell’ambito delle iniziative internazionali intraprese dall’Italia per far fronte alla crisi afgana e alle sue conseguenze sulla popolazione del Paese.(Res)