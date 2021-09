Montenegro: quattro feriti nelle proteste contro l’intronizzazione del metropolita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quattro persone sono rimaste ferite nelle proteste in Montenegro contro l’intronizzazione del vescovo metropolita della Chiesa ortodossa serba, Joanikjie II. Lo ha riferito l’emittente radiotelevisiva “Rtcg”. In precedenza stamane la polizia ha cercato di disperdere i dimostranti raccoltisi a Cetinje, l’ex capitale del Paese, usando gas lacrimogeno e granate stordenti. Già nella giornata di ieri la polizia era dovuta intervenire dopo che una parte degli sbarramenti innalzati in vista dell’evento erano stati rimossi dai manifestanti. Joanikije sarà intronizzato quest’oggi nel monastero locale ma l’evento ha attirato le ire dei nazionalisti, che ritengono i sacerdoti della Chiesa ortodossa serba solamente utili a estendere l’influenza della Serbia sul Paese. Sia il ministero dell’Interno montenegrino che le autorità di Belgrado hanno espresso preoccupazione per la sicurezza dell’evento. Il Montenegro ha dichiarato indipendenza dalla Serbia nel 2006 ma la Chiesa ortodossa serba resta la principale istituzione religiosa del Paese. Circa un terzo della popolazione si considera etnicamente serbo. (Seb)