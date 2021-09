Quirinale: Meloni, ancora presto per dire se voteremmo candidatura di Draghi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, è una persona “dalla grande autorevolezza, ma è ancora da capire se intende utilizzarla per difendere l’interesse dell’Italia in Europa: non ho gli elementi per dire se Fratelli d’Italia appoggerebbe una sua candidatura al Quirinale”. Lo ha detto la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, parlando a margine del Forum Ambrosetti a Cernobbio. “A suo favore va il fatto che se andasse al Quirinale sarebbe più facile arrivare a elezioni anticipate e dare al Paese un governo con forte mandato popolare”, ha detto. (Rin)