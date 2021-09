Amministrative: De Santis-De Felice, atto vandalico a nostro comitato elettorale a Marino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Purtroppo la campagna elettorale per le elezioni amministrative di Marino parte come non ci saremmo aspettati: questa notte, infatti, il nostro comitato elettorale, situato in via della Repubblica, a Santa Maria delle Mole, è stato oggetto di un deprecabile atto vandalico: ignoti hanno danneggiato e rubato alcune bandiere della nostra coalizione. Siamo di fronte a un episodio vigliacco e becero, che condanniamo con assoluta fermezza". Così, in una nota, il candidato sindaco del Comune di Marino, Fabrizio De Santis, in ticket con la candidata prosindaco, Gabriella De Felice, che sottolineano ancora: "Non ci faremo certamente spaventare, né intimidire da qualche cialtrone che non conosce le parole rispetto e democrazia. Anzi, quanto accaduto ci sprona a lavorare con rinnovato slancio e grande impegno nella corsa per la conquista di Palazzo Colonna", concludono De Santis e De Felice. (Com)