- La proposta di abolire il reddito di cittadinanza “è una polemica sterile”. Lo ha affermato il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, nel suo intervento al Forum Ambrosetti in corso a Cernobbio. “Si tratta di uno strumento di necessità, non possiamo tornare indietro: discutiamo piuttosto su come migliorarne l’efficacia”, ha detto. (Rin)