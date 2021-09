Governo: Letta, deve durare fino al termine della legislatura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È prioritario che il governo Draghi duri fino alla fine della legislatura. Lo ha detto il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, nel suo intervento al Forum Ambrosetti in corso a Cernobbio. “A questo esecutivo diamo il massimo sostegno: siamo qui per lavorare ad una fase di ricostruzione unica, legata al tipo di scelte fatte a livello comunitario, all’autorevolezza di Draghi in Europa e al fatto di avere una maggioranza che consente di fare le cose”, ha aggiunto. (Rin)