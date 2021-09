Parlamento: Letta, trasformismo è malattia gravissima del nostro Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nostra è una “democrazia malata”. Lo ha detto il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, nel suo intervento al Forum Ambrosetti in corso a Cernobbio. “Il trasformismo parlamentare è una malattia gravissima del nostro Paese, in cui non si può nemmeno sapere quali siano i confini delle forze politiche in Parlamento tanta è la flessibilità”, ha detto, aggiungendo di aver proposto regole europee che rendano “meno conveniente il cambio di casacca, che non si può eliminare perché vietato dalla Costituzione”. (Rin)