- Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso in pianura; annuvolamenti di tipo cumuliforme sui rilievi nel pomeriggio, con addensamenti sui settori centro-orientali. Possibili locali rovesci su Alpi e Prealpi Centro-orientali nel corso del pomeriggio. Temperature minime stazionarie o in lieve calo, massime stazionarie o in locale lieve aumento. Minime in pianura tra 15 e 19 °C, massimi tra 27 e 31 °C. (Rem)