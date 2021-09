Gli appuntamenti di oggi a Roma e nel Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro degli appuntamenti previsti per oggiROMA 2021- La sindaca uscente del M5s, Virginia Raggi, presenta la lista civica.Roma, piazza San Giovanni Bosco a Roma (ore 11:00)- Il candidato a sindaco di Roma per il centrosinistra, Roberto Gualtieri, sarà al mercato di Porta Portese per un volantinaggio tra i cittadini. Partenza da Piazza Ippolito Nievo, lato ferrovia, ex stazione. Il giro proseguirà verso largo Toja e via Ettore Rolli (ore 10:00)- Il candidato a sindaco di Roma per il centrodestra, Enrico Michetti, interviene all'evento "Itaca" sul Focus Economia sociale e Lavoro e futuro di Roma.Formello, Largo Florio Rosetti a Roma (ore 11:00)- Apertura del comitato elettorale del candidato del Pd, Andrea Casu, alle elezioni suppletive del Collegio 11 di Primavalle. Partecipano il segretario del Pd Enrico Letta e il candidato a sindaco di Roma per il centrosinistra Roberto Gualtieri.Roma, via Mezzofanti 14 a Roma (ore 19:00) (Rer)