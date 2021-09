Giustizia: Conte, anche civile fondamentale, occorre riformare Csm

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo realizzato la riforma della giustizia penale con il contributo di tutto, ma anche quella civile è fondamentale". Lo ha detto il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, nel suo intervento al Forum Ambrosetti in corso a Cernobbio. “I benefici sono tantissimi, e allo stesso tempo occorre lavorare sulla giustizia tributaria dando certezze ai contribuenti”, ha aggiunto, sottolineando la necessità di "riformare il Csm" e di far sì che i magistrati che hanno svolto incarichi politici non tornino ad esercitare la funzione giudiziaria. (Rin)