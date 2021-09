Lavoro: Meloni, reddito cittadinanza è “metadone di Stato”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il reddito di cittadinanza è “il metadone di Stato, e non penso affatto che sia una misura di sviluppo: non sono d’accordo con Giuseppe Conte”. Lo ha detto Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia, nel suo intervento al Forum Ambrosetti in corso a Cernobbio. “La logica è quella di mantenere la condizione attuale senza migliorarla: non è un provvedimento di sviluppo, soprattutto per il Mezzogiorno”, ha detto. (Rin)