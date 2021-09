Ue: Letta, rendiamo eurobond permanenti e sosteniamo governo su Patto stabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Europa “abbiamo due grandi obiettivi: il primo è rendere permanente lo strumento degli eurobond introdotto dal Next generation Eu; il secondo è trovare il modo di sostenere il governo Draghi e il ministro dell’Economia, Daniele Franco, nel difficile negoziato sul Patto di stabilità europeo”. Lo ha detto il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, nel suo intervento al Forum Ambrosetti in corso a Cernobbio. (Rin)