Pakistan: attacco suicida a posto di blocco in distretto Mastung, tre morti e 20 feriti

- Almeno tre persone sono state uccise e 20 sono rimaste ferite oggi in un attacco suicida in Pakistan, presso un posto di blocco dei Corpi di frontiera (Fc) nel distretto di Mastung, nella provincia del Belucistan. Lo ha reso noto il vice ispettore generale della polizia di Quetta, Azhar Akram, precisando che 18 dei feriti erano agenti delle forze di sicurezza. L’attentato è stato rivendicato dal gruppo terroristico Tehreek-i-Taliban Pakistan (Ttp), il movimento dei talebani del Pakistan. Il primo ministro, Imran Khan, su Twitter, ha condannato l’attacco e rivolto le condoglianze alle famiglie delle vittime e gli auguri di guarigione ai feriti. Inoltre, ha reso omaggio alle forze di sicurezza per il loro sacrificio e il loro impegno contro i “piani di terroristi sostenuti da stranieri”. La ministra per i Diritti umani, Shireen Mazari, è stata più esplicita, accusando l’agenzia di intelligence indiana Research and Analysis Wing (Raw) di finanziare il Tpp. (segue) (Inn)