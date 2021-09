Francia: ex ministro Montebourg annuncia candidatura alle presidenziali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Arnaud Montebourg, ex ministro dell’Economia durante la presidenza francese di Francois Hollande, ha annunciato la sua candidatura a capo dello Stato. Lo rende noto il quotidiano “Le Monde”. Montebourg ha detto di voler “evitare alla Francia il dolore di un secondo quinquennato di Macron o il pericolo di un primo quinquennato di Le Pen”. Il 58enne Montebourg è stato ministro durante la presidenza Hollande fino al 2014, quando era stato rimosso per aver criticato le politiche di austerità dell’esecutivo. A sostituirlo al dicastero dell’Economia era stato proprio l’attuale presidente Emmanuel Macron. Secondo un sondaggio di Ipsos-Sopra Steria, Montebourg è dato solamente al 2 per cento. (Frp)