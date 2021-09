Fd’I: Meloni, dobbiamo uscire dalla Repubblica parlamentare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bisogna “uscire dalla Repubblica parlamentare: il parlamentarismo italiano è diventato un pantano che consente ai partiti di considerare le istituzioni come se fossero roba loro”. Lo ha detto Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia, nel suo intervento al Forum Ambrosetti in corso a Cernobbio. “C’è una proposta da parte nostra per un sistema presidenziale o semipresidenziale come quello francese”, ha poi chiarito. (Rin)