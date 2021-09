Turismo: assessore Roma, avanti con campagna promozionale in Capitali europee "Prossima fermata Roma"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Roma va a Parigi, Madrid e Berlino, per invitare i cittadini di queste tre capitali europee a venirla a visitare. È lo scopo della nostra campagna promozionale 'prossima fermata Roma': in questo periodo, 400 fermate delle metropolitane spagnole, tedesche e francesi, ospitano le immagini dei nostri luoghi più affascinanti". Così su Facebook l'assessore al Turismo, Sport, Grandi eventi e Politiche giovanili di Roma Capitale Veronica Tasciotti che aggiunge: "L'autunno è un periodo ideale per scoprire le Città d'Arte, soprattutto in questo momento di ripresa dei viaggi dopo il lungo stop dei mesi passati. Questa campagna diffusa in Europa fa seguito a quella che abbiamo portato avanti sui mezzi pubblici di 15 città italiane, per far ripartire il turismo e restituire ossigeno alla filiera".(Rer)