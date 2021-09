Roma: furti e rapine, 10 persone arrestate in poche ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il costante controllo del territorio che la Polizia di Stato mette in atto nella Capitale, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, ha portato nelle ultime ore all'arresto di 10 persone fra ladri e rapinatori. Il primo, cronologicamente parlando, a finire in manette è stato il 34enne P.F. ; gli agenti della Sezione volanti alle 3 di notte lo hanno sorpreso lungo la via Appia mentre tentava di rubare una delle auto lì parcheggiate. Durante le perquisizioni i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato alcune chiavi ed un decodificatore. Poco distante, nella zona di Emanuele Filiberto, 2 pattuglie, una del VII Distretto San Giovanni e l'altra della Sezione volanti, hanno arrestato D.A.L. , 34 anni, per aver tentato di rapinare il fondo cassa di un negozio di alimentari. La reazione del proprietario ed il tempestivo intervento della polizia non ha permesso al giovane di portare a termine il colpo. (segue) (Rer)