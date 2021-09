Roma: furti e rapine, 10 persone arrestate in poche ore (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Praticamente lo stesso copione nella zona del Tuscolano: un 26enne, C.M. le sue iniziali, ha tentato di rapinare un minimarket. Per lui, essendosi opposto all'arresto, oltre all'accusa di rapina è stata contestata anche la violenza e la resistenza a Pubblico Ufficiale. Uno degli agenti della Sezione Volanti ed il titolare del negozio sono dovuti ricorrere alle cure mediche. In via della Pineta Sacchetti, invece, una volante con i colleghi del XIV Distretto Primavalle, hanno bloccato P.F. e M.I , entrambi 33 di origini romene, mentre "armeggiavano" sotto ad un'auto in sosta con degli arnesi atti allo scasso. Capito che il loro obiettivo era verosimilmente il catalizzatore dell'auto– divenuto negli ultimi tempi particolarmente prezioso sul mercato nero per i metalli nobili che contiene, gli agenti li hanno immediatamente bloccati. Subito dopo perquisita la vettura usata dai due per arrivare in via Pineta Sacchetti, i poliziotti hanno trovato un altro catalizzatore. (segue) (Rer)