Roma: furti e rapine, 10 persone arrestate in poche ore (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hanno agito invece in pieno giorno i 3 romeni fermati dagli agenti della Sezione Volanti nel centro commerciale Porta di Roma. B.I. 47 anni, N.B.L.F.19 anni e Z.A. 20enne, dopo averli strappati dalle funi in acciaio che li proteggevano, hanno rubato 13 preziosi smartphone da uno dei negozi monomarca. La sinergia tra la vigilanza del centro e la rete del controllo del territorio ha permesso l'arresto dei 3 ed il recupero dell'intera refurtiva. Allertati immediatamente dalla segnalazione di un residente che aveva visto un ragazzo forzare il blocca sterzo di uno scooter e poi spingerlo a mano all'interno di un distributore di benzina, gli agenti della Sezione Volanti immediatamente intervenuti lo hanno bloccato, mentre G.G.I. 27enne originario della Romania stava armeggiando con delle forbici sul blocchetto di accensione nel tentativo di accenderlo. Al termine degli accertamenti il giovane è stato arrestato per furto aggravato. È stato ancora il repentino intervento degli agenti della Sezione volanti a permettere che un cittadino siriano, 28enne con numerosi precedenti di polizia, fosse arrestato per furto aggravato. K.M.S., che si era introdotto all'interno di un'autovettura infrangendo il finestrino destro della vettura con un sasso, è stato sorpreso dai poliziotti all'interno dell'auto. (Rer)