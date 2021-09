Centrodestra: Salvini, con Meloni scelte diverse sul governo, giudizio spetta agli italiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con Giorgia Meloni “abbiamo fatto scelte diverse in cui crediamo: una fuori dal governo contestando, proponendo e intervenendo; l’altro preferendo rimanere in un’ottica di ricostruzione per evitare un governo sbilanciato a sinistra”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, nel suo intervento al Forum Ambrosetti in corso a Cernobbio. “Non dico cosa sia giusto o sbagliato: a giudicare saranno gli italiani”, ha poi aggiunto. (Rin)