Recovery: Gelmini, non possiamo perdere tempo, risorse condizionate a riforme

- L'Italia non può permettersi di perdere tempo: siamo tutti “molto compiaciuti dal Pnrr perché per una volta l’Europa ha agito in maniera responsabile e generosa: ma non bisogna dimenticare che quelle risorse sono condizionate alla realizzazione di un ciclo di riforme importante”. Lo ha detto Mariastella Gelmini, ministra per gli Affari regionali e le Autonomie, nel suo intervento al Forum Ambrosetti in corso a Cernobbio. “Anche se abbiamo appuntamenti importanti come le elezioni amministrative, il semestre bianco e l’elezione del capo dello Stato, la scadenza al 2026 rimane ferma e avremo le risorse solo dopo aver completato le riforme”, ha detto, sottolineando la necessità di trarre dalla pandemia un’occasione di riscatto. (Rin)