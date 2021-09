© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La certificazione verde è uno strumento “molto importante: dobbiamo pensare soltanto alla ripartenza in sicurezza del Paese”. Lo ha detto la ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, parlando a margine del Forum Ambrosetti in corso a Cernobbio. “Faremo tutto il necessario per far ripartire in sicurezza il Paese e le imprese”, ha concluso. (Rin)