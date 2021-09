Regno Unito: governo, ancora nessuna decisione su vaccino a minori tra 12 e 15 anni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Joint Committee on Vaccination and Immunization (Jcvi) ha raccomandato un'espansione del gruppo di bambini con condizioni di salute che li rendono clinicamente vulnerabili. Questi soggetti dovrebbero ricevere due dosi del vaccino Pfizer, poiché sono più a rischio nei confronti del coronavirus. Il comitato ha affermato che con un tasso di appena due per milione di bambini sani che necessitano di cure intensive per Covid, il beneficio marginale della vaccinazione sarebbe "insufficiente per supportare un'offerta universale" di dosi per la fascia di età. Un problema tenuto in conto è il rischio molto ridotto di miocardite, una forma di infiammazione del cuore, nei bambini che ricevono il vaccino. Sebbene ciò sia estremamente raro e i bambini tendano a riprendersi rapidamente, vi sarebbe incertezza su eventuali effetti a lungo termine, con ulteriori ricerche necessarie. (Rel)