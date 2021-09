Imprese: Gelmini, fondamentale alzare la qualità della concorrenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla concorrenza “in passato siamo stati timidi, ma è venuto il momento di alzare la qualità: non si tratta solo di averne di più ma di rafforzare la qualità della competizione, e non riguarda solo i privati”. Lo ha detto Mariastella Gelmini, ministra per gli Affari regionali e le Autonomie, nel suo intervento al Forum Ambrosetti in corso a Cernobbio. “Ci sono alcuni punti specifici su cui soffermarsi, come i servizi pubblici locali: perché le Regioni devono erogare servizi in house quando affidandoli a privati riuscirebbe ad avere una maggiore qualità spendendo meno?”, si è poi chiesta la ministra. (Rin)