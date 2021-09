Business news: Giappone, Uber Eats smetterà di impiegare studenti stranieri per le consegne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uber Eats Japan Inc., operatore dell'omologo servizio di consegne di cibo a domicilio in Giappone, ha interrotto le assunzioni di studenti stranieri per i servizi di consegne tramite app, dopo essere stato accusato d'aver impiegato studenti che erano rimasti nel Paese illegalmente dopo la scadenza del loro permesso di soggiorno. Un portavoce dell'azienda ha riferito a "Kyodo" che verificare di persona la validità dei permessi di soggiorno e la frequentazione delle scuole da parte degli studenti stranieri ogni sei mesi richiede un impiego eccessivo di risorse umane. Il blocco selettivo delle assunzioni è effettivo dallo scorso 25 agosto, e rappresenta una brutta notizia per gli studenti stranieri in Giappone alla ricerca di impieghi temporanei in un ecosistema occupazionale già complicato dalla pandemia di Covid-19. Il calo del personale potrebbe anche comportare un aumento dei tempi medi per le consegne a domicilio nel contesto delle misure di distanziamento sociale in vigore nel Paese, e in particolare nell'area metropolitana di Tokyo. (Git)