Business news: Tsmc aumenta il proprio valore di mercato, in calo Tencent e Alibaba

- Il produttore taiwanese di semiconduttori Tsmc ha visto aumentare il suo valore di mercato, mentre la capitalizzazione di mercato combinata delle due principali società tecnologiche cinesi, Tencent e Alibaba, è diminuita di 330 miliardi di dollari in risposta alle severe restrizioni imposte da Pechino ai colossi della tecnologia. Lo riporta “Taiwan News”, evidenziando che il valore di mercato di Tencent è sceso del 20 per cento, a 574,3 miliardi di dollari, dalla fine del 2020 al 30 agosto. Alibaba ha visto la sua capitalizzazione di mercato diminuire del 30 per cento a 440,6 miliardi di dollari nello stesso periodo. Tsmc lo scorso mese per un breve periodo ha superato Tencent come prima azienda dell'Asia Orientale per capitalizzazione di mercato, e si trova attualmente al secondo posto dietro Tencent con una capitalizzazione di 564,4 miliardi di dollari, con un aumento di oltre il dieci per cento dalla fine del 2020. (Cip)