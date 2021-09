Business news: Cina, ByteDance ridimensionerà le sue attività nei servizi finanziari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società cinese ByteDance, proprietaria della nota app per la condivisione di video brevi TikTok, ridimensionerà le sue operazioni nei servizi finanziari per via della campagna lanciata da Pechino per prevenire "l'espansione irrazionale del capitale". Lo ha riferito la stessa compagnia in un comunicato, aggiungendo che intende vendere le attività di intermediazione mobiliare. Il colosso tecnologico tuttavia non ha nominato l'unità aziendale che intende cedere e non ha fornito dati sui servizi finanziari forniti. ByteDance, che oltre a TikTok gestisce anche l'aggregatore di notizie Jinri Toutiao, si è introdotto nei servizi finanziari con il lancio della sua app Dolphin Stock nel 2017. Questa app "traccia in modo intelligente il mercato, fornisce informazioni rapide e analisi delle prestazioni", si legge sul sito web della società. (Cip)