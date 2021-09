Business news: Egitto, quasi il 30 per cento della popolazione è povero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di povertà in Egitto è sceso al 29,7 per cento nel periodo 2019-2020, in calo rispetto al 32,3 per cento registrato nel 2017- 2018. Lo ha detto il capo dell'Ufficio centrale di statistica, Khairat Barakat, in un'intervista televisiva, sottolineando che 29 milioni di cittadini egiziani su circa 100 milioni vivono al di sotto della soglia di povertà. La popolazione dell'Egitto ha raggiunto i 102 milioni, sottolineando che in 9 mesi e 5 giorni la popolazione è aumentata di un milione. Lo Stato necessita di triplicare i dati dell'attuale crescita economica per stare al passo con l'incremento della popolazione, ha spiegato Barakat. (Cae)