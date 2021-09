Business news: Egitto, rappresentanti compagnie russe visitano Zona economica del Canale di Suez

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delegazione russa composta da 20 rappresentanti delle otto maggiori società della Russia ha visitato la Zona economica del Canale di Suez per ispezionare il sito della zona industriale russa. Lo ha riferito l’Autorità egiziana per la zona economica del Canale di Suez, aggiungendo che i rappresentanti del ministero russo dell'Industria e il Commercio hanno accompagnato i funzionari delle aziende che operano in vari settori ed intendono investire nella zona industriale russa nel Canale di Suez. (Cae)