Business news: Senegal, governo annuncia sospensione per 45 giorni della tassa sullo zucchero importato

- Il governo del Senegal ha annunciato la sospensione per 45 giorni della tassa sullo zucchero importato a fronte dell'aumento dei prezzi. La misura, fa sapere il ministero delle Finanze e del bilancio in una nota, mira a "mitigare l'effetto dell'aumento combinato del costo del nolo marittimo e dei prezzi sui mercati internazionali". La sospensione resterà in vigore fino al prossimo 15 ottobre. Il Senegal assiste da tempo ad un aumento generalizzato del costo della vita che il governo giustifica con le ripercussioni della pandemia di Covid-19. A tal proposito è stata convocata nei giorni scorsi una riunione del Consiglio nazionale del consumo per discutere della "situazione dei prezzi dei prodotti di consumo" e di "questioni varie". All'incontro hanno partecipato membri delle associazioni dei consumatori e dei commercianti, oltre a tecnici dei ministeri delle Finanze e del Commercio. (Res)