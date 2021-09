Business news: Sudafrica, Paese rischia l'isolamento se continuerà a puntare sul carbone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Sudafrica affronterà "un'altra era di isolamento" se continuerà a puntare sulla produzione di energia dal carbone. Lo ha affermato l'amministratore delegato dell'utility statale Eskom, Andre de Ruyter, sostenendo che una svolta verso un'energia più pulita stimolerebbe la competitività delle esportazioni del Paese. Commentando la relazione annuale di Eskom per l'anno finanziario conclusosi a marzo 2021, quando l'utility ha ridotto la sua perdita netta a 18,9 miliardi di rand (1,3 miliardi di dollari) da una perdita di 20,8 miliardi di rand dell'anno precedente, de Ruyter ha confermato che Eskom si atterrà alle politiche del governo confermando che la compagnia - che è il principale emettitore di gas serra del continente, gestendo 15 centrali elettriche a carbone - intende completare la transizione dal carbone verso fonti di energia rinnovabile come il solare e l'eolico nel medio periodo. In una recente audizione davanti a una commissione parlamentare, il ministro dell'Energia Gwede Mantashe ha criticato Eskom per la chiusura delle centrali a carbone e definendo la mossa un "suicidio economico". Eskom prevede di realizzare una perdita netta di 15,2 miliardi di rand (circa 890 milioni di euro) nell'anno finanziario che termina a marzo 2022. (Res)