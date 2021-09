Business news: Nigeria, Buhari annuncia rimpasto dei ministri dell'Energia e dell'Agricoltura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Nigeria, Muhammadu Buhari, ha licenziato i ministri dell'Energia e dell'Agricoltura, rispettivamente Saleh Mamman e Mohammed Sabo Nanono, citando la necessità di migliorare la gestione economica e la fornitura di servizi pubblici. Lo riferisce il sito di informazione locale "This Day Live", precisando che Mamman è stato sostituito da Abubakar Aliyu, fino ad oggi ministro di Stato per il lavoro e l'edilizia abitativa, mentre per il ministero dell'Agricoltura è stato scelto dall'attuale ministro dell'Ambiente, Mohammad Abubakar. Il mini rimpasto di governo è stato annunciato dal presidente in una riunione del Consiglio dei ministri nella quale ha sostenuto che i cambi sono il risultato di un processo di "autovalutazione indipendente e critica". "Questi significativi passaggi di revisione", ha detto Buhari, "hanno contribuito a identificare e rafforzare le aree deboli, colmare le lacune, creare coesione e sinergia nella governance, gestire l'economia e migliorare la fornitura di beni pubblici ai nigeriani", ha affermato Buhari. Secondo gli ultimi dati governativi, il tasso di inflazione dei prezzi alimentari a luglio si è attestato al 21 per cento, mentre la Banca mondiale ha avvertito che milioni di nigeriani sono a rischio di povertà e insicurezza alimentare a causa del forte aumento dei prezzi dei beni di prima necessità. La fornitura di energia elettrica rimane inoltre irregolare, con interruzioni di corrente giornaliere che durano ore, un dato di fatto anche nelle aree urbane più sviluppate. (Res)