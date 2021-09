© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Mi auguro che il governo duri fino alla fine”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, parlando a margine del Forum Ambrosetti in corso a Cernobbio. “Non so cosa faranno Pd e M5s o se Draghi si candiderà al Quirinale: io non lo tiro per la giacchetta”, ha detto. (Rin)