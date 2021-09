Ue: Salvini, difesa comune è necessaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una difesa comune europea è necessaria. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, parlando a margine del Forum Ambrosetti in corso a Cernobbio e dichiarandosi “assolutamente d’accordo” con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e con Silvio Berlusconi, che avrebbe “tutto il titolo” per aspirare al Quirinale “in un periodo in cui la politica estera diventa centrale, essendo un ambito in cui l’Italia non ha brillato negli ultimi anni”. “La fuga vergognosa dall'Afghanistan impone una presa di coscienza che sarebbe utile e necessaria più che mai una difesa e una politica estera comune”, ha detto. (Rin)