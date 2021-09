Afghanistan: Di Maio, nostro obiettivo è aiutare Paesi confinanti a gestire flussi profughi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’obiettivo dell’Italia è aiutare i Paesi limitrofi all’Afghanistan, come Uzbekistan e Tagikistan, a gestire i flussi di persone in fuga dal Paese. E’ quanto affermato dal ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, nel suo intervento al Forum Ambrosetti in collegamento dal Qatar, terza tappa della missione diplomatica che ha già visto tappe Uzbekistan e Tagikistan e che si concluderà in Pakistan. “Quello che stiamo cercando di fare come governo è collaborare con i Paesi confinanti sul rischio terrorismo e sul sostegno agli sfollati che stanno riempiendo i campi profughi con rotte anche verso nord”, ha dichiarato Di Maio. “Abbiamo costruito con Uzbekistan e Tagikistan una maggiore collaborazione tra intelligence per evitare che tra i flussi vi possano essere minacce terroristiche”, ha sottolineato Di Maio.(Res)