Governo: Salvini, Lega vuole rimanere ma ci sono punti non contrattabili

- La Lega vuole rimanere al governo: “non ho voglia di lasciare l’Italia a Partito democratico e Movimento 5 Stelle, per avere un Paese ricco di tasse, sbarchi e problemi”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, parlando a margine del Forum Ambrosetti in corso a Cernobbio. “Ci sono però alcuni punti che non sono in discussione: sull’obbligo vaccinale tout court non siamo e non saremo mai d’accordo, e allo stesso modo non potremmo essere d’accordo con chi ripropone la legge Fornero o una tassa di successione”, ha detto (Rin)