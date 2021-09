Vaccino: Salvini, non penso ci sia necessità di ulteriori costrizioni o limitazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non penso ci sia la necessità di intervenire con ulteriori costrizioni o limitazioni. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, parlando a margine del Forum Ambrosetti in corso a Cernobbio sulla possibilità dell’obbligo vaccinale per alcune categorie di lavoratori. “Entro settembre in Lombardia sarà vaccinato l’85 per cento della popolazione: per intelligenza e consapevolezza, e non costrizioni, multe o divieti”, ha detto, sottolineando la necessità di andare avanti con una campagna informativa e mettere in sicurezza gli anziani “senza limitare i diritti essenziali delle persone”. Sulla possibilità di imporre la certificazione verde sul posto di lavoro, il leader della Lega ha affermato che “in quel caso sarebbe importante disporre anche tamponi rapidi gratuiti che a volte sono molto costosi, soprattutto per i minorenni”. (Rin)