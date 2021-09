Business news: la società cinese Alibaba investirà 15 miliardi di dollari per la "prosperità comune"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gigante cinese dell'e-commerce Alibaba investirà 100 miliardi di yuan (15,5 miliardi di dollari) entro il 2025 a sostegno della "prosperità comune". Lo ha riferito il quotidiano sostenuto dal governo "Zhejiang Daily". Gli investimenti di Alibaba, come conferma un portavoce della multinazionale cinese, andranno a sostenere le piccole e medie imprese e l'agricoltura così da creare anche un "fondo comune per lo sviluppo della prosperità" di 20 miliardi di yuan (oltre 3 miliardi di dollari). La decisione dell'azienda arriva nel pieno di un giro di vite da parte delle autorità di Pechino contro i colossi del settore privato. Una stretta che ha indotto molti osservatori a interrogarsi sulla possibilità che la Cina stia modificando il proprio modello di sviluppo, con il presidente Xi Jinping che ha imposto come nuovo obiettivo dell'economia cinese "la prosperità condivisa". (Cip)