Business news: Bangladesh ammesso nella Nuova banca di sviluppo dei Brics

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Bangladesh entra a far parte della Nuova banca di sviluppo (Ndb), l’istituzione finanziaria creata nel 2015 dai Paesi del gruppo Brics: Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica. Lo riferisce un comunicato della Banca, ricordando che l’anno scorso il Consiglio dei governatori ha autorizzato l’avvio di negoziati formali e che dopo un ciclo negoziale si è arrivati all’accordo. L’adesione diventerà effettiva una volta che il Paese ammesso completerà le procedure nazionali previste e depositerà la relativa documentazione. Insieme al Bangladesh sono stati ammessi anche gli Emirati Arabi Uniti e l’Uruguay. Il Bangladesh, si legge nella nota, potrà avvalersi dell’Ndb come nuova piattaforma per promuovere la cooperazione in materia di infrastrutture e sviluppo sostenibile con i Paesi Brics e gli altri partner. (Inn)