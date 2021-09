Business news: Libano, presidente Aoun stanzia fondi per audit dei conti della Banca centrale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente libanese, Michel Aoun, ha firmato un decreto per lo stanziamento di circa 4,9 miliardi di lire libanesi da destinare alla società di consulenza Alvarez&Marsal, che svolgere l’audit della Banca del Libano. Lo ha annunciato la presidenza su Twitter. La revisione dei conti della Banca del Libano dovrebbe aiutare a capire come sia crollato il sistema finanziario libanese negli ultimi due anni. Dal 2019 a oggi la lira libanese ha perso circa il 90 per cento del suo valore rispetto al cambio con il dollaro statunitense. Il passaggio successivo sarà la firma di un accordo tra le autorità del Paese e la società di consulenza. (Res)