Business news: Libia, colloqui tra Banca centrale e Fmi per riprendere le consultazioni annuali

- Il governatore della Banca centrale della Libia, Al Siddiq al Kabir, e ha tenuto un incontro in videoconferenza con gli alti funzionari del Fondo monetario internazionale (Fmi), teso a riprendere le consultazioni annuali tra l'organizzazione di Bretton Woods e le istituzioni libiche. Secondo un comunicato dell’istituto di credito, i negoziati dovrebbero riprendere alla fine del 2021, quando sarà svolta una valutazione della situazione finanziaria ed economica del Paese nordafricano. L'incontro ha discusso degli sviluppi economici e finanziari degli ultimi anni e ha esaminato le recenti novità nel campo della finanza pubblica, così come i dati relativi al volume della spesa pubblica negli anni passati e nell'anno in corso. Il team dell’Fmi è stato informato sui passi e sulle misure adottate dalla Banca centrale della Libia per mantenere la sostenibilità finanziaria dello Stato, raggiungere la stabilità finanziaria e monetaria e limitare gli effetti negativi della ripetuta sospensione della produzione e delle esportazioni di petrolio dal 2013. Al Kabir, inoltre, ha aggiornato il Fondo delle ultime misure adottate nel campo della politica dei cambi, della politica monetaria e nel settore bancario e finanziario. (Lit)