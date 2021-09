Business news: Libia, ripristinati i serbatoi di carburante dell’aeroporto internazionale di Tripoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati ripristinati in Libia i serbatori di carburante dell’aeroporto internazionale di Tripoli, lo scalo aereo della capitale distrutto dai conflitti del 2014 e del 2019-20. La Brega Oil Marketing Company, sussidiaria della National Oil Corporation, ha annunciato la riattivazione del deposito di stoccaggio che fornirà una capacità di stoccaggio di 3.000 metri cubi di cherosene. L'ufficio stampa della Brega Oil Company ha dichiarato che il magazzino rifornirà l'aeroporto internazionale di Mitiga, l’unico scalo aereo che attualmente serve la capitale libica con aerei di linea. In questo modo, verranno risparmiati gli alti costi sostenuti per il trasporto del cherosene dai magazzini di Misurata e Zawiya. Il prossimo obiettivo è sviluppare le infrastrutture di stoccaggio dello scalo marittimo di Janzour, con lo scopo di mettere in sicurezza il fabbisogno di Tripoli e delle zone limitrofe, oltre a fornire una scorta strategica in grado di coprire mesi di domanda di combustibile. (Lit)