Business news: Egitto, Siemens firma intesa per gestire le piattaforme petrolifere

- L'Autorità nazionale per la produzione militare egiziana, Siemens Industries in Egitto e Cames Engineering and Contracting hanno firmato un protocollo di cooperazione e un memorandum di non divulgazione della riservatezza. Lo riferisce un comunicato diffuso dal ministero egiziano della Produzione militare, rilevando che Helmut von Struve, amministratore delegato di Siemens per il Medio Oriente, e il ministro egiziano della Produzione militare, Mohamed Ahmed Morsi, hanno presenziato la firma del protocollo. Il protocollo prevede la cooperazione per il collegamento digitale di piattaforme petrolifere offshore e pozzi petroliferi sotterranei alla sala di controllo centrale. Inoltre, l'intesa prevede anche la cooperazione nella produzione di quadri elettrici di bassa e media tensione, motori elettrici e variatori di velocità. Da parte sua, Helmut von Struve ha sottolineato che la firma del protocollo di cooperazione con il ministero della Produzione militare serve a rafforzare le relazioni a lungo termine tra l'azienda e il governo egiziano, lodando il ruolo centrale dell'Egitto nella regione araba e in Medio Oriente, in quanto unico modello di sviluppo presentato al mondo negli anni passati. Struve ha elogiato le capacità e le abilità produttive, tecnologiche, tecniche e umane delle società e del ministero della Produzione militare e il loro ruolo nel fornire alle Forze armate egiziane il fabbisogno di armi, equipaggiamento e munizioni, nonché il loro ruolo nel sostenere la piano dello stato egiziano per lo sviluppo economico, lo sviluppo e l'attuazione di vari progetti nazionali. (Cae)