Business news: Israele, parlamento approva in prima lettura il bilancio dello Stato

- Il parlamento israeliano, la Knesset, ha approvato il 2 settembre il quadro generale del bilancio statale in prima lettura e la legge sugli accordi, che consente al governo di adempiere la politica economica. L'approvazione della finanziaria in prima lettura rappresenta una pietra miliare significativa per la coalizione che ha dato vita lo scorso 13 giugno al nuovo governo. I deputati hanno raggiunto un'intesa sulla controversa formazione di un'autorità di regolamentazione per snellire le questioni normative e gli ostacoli burocratici. Il leader dell'opposizione ed ex premier, Benjamin Netanyahu, ha partecipato ai lavori da dietro una parete di vetro perché in quarantena dopo essere ritornato dalle Hawaii, e ha contestato la legge. “Hai danneggiato i contadini, le classi più deboli, la periferia e la classe media”, ha affermato il leader del Likud. Il parlamento dovrà approvare in tre letture la finanziaria entro il 4 novembre. Nel caso in cui i deputati non trovassero un'intesa, il parlamento verrebbe sciolto il Paese ritornerebbe al voto. (Res)