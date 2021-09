Business news: Ethiopian Airlines e Boeing firmano accordo per trasformare l'Etiopia in hub africano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ethiopian Airlines e Boeing hanno firmato un protocollo d'intesa strategico per posizionare l'Etiopia come hub aeronautico africano. L'accordo, come riferisce il portale "", è indicativo dell'interesse di Boeing ed Ethiopian Airlines a stabilire una partnership aeronautica di livello mondiale reciprocamente vantaggiosa. Per realizzare la loro visione condivisa, le due compagnie hanno concordato di lavorare in partnership in quattro aree di collaborazione strategica, vale a dire: sviluppo industriale, addestramento avanzato per l'aviazione, partenariato educativo e sviluppo della leadership in un arco di tre anni. A tal fine, sono stati istituiti team multidisciplinari congiunti per implementare il partenariato strategico. Attraverso il memorandum, Boeing si impegna inoltre a sviluppare la capacità produttiva e il servizio di aviazione aftermarket dell'Etiopia. (Nys)