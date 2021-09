Business news: Botswana, governo prevede crescita del 9,7 per cento quest'anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia del Botswana crescerà del 9,7 per cento nel 2021 rispetto all'8,8 per cento previsto nel mese di febbraio, trainata da maggiori vendite di diamanti. Lo ha annunciato oggi il ministro delle Finanze, Peggy Serame, aggiungendo che il deficit di bilancio del 2021 dovrebbe aumentare al 3,9 per cento dal 2,8 per cento di febbraio. Secondo le stime del governo, la revisione al rialzo è dovuta a una combinazione di cambiamenti tecnici derivanti dalla revisione del prodotto interno lordo (Pil) da parte dell'Istituto di statistica nel luglio scorso, insieme all'ottima performance del settore dei diamanti nella prima metà del 2021. Dopo essere diminuite del 30 per cento nel 2020, le vendite di diamanti grezzi di Debswana Diamond Company - una joint venture tra il governo e Anglo American's (AAL. L) De Beers - sono aumentate del 41 per cento nella prima metà del 2021, alimentate dalla domanda dei principali mercati di acquirenti, vale a dire Stati Uniti e Cina. (Agenzia Nova)