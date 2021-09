Africa: Covid, Unione africana riceverà 10 milioni di dosi aggiuntive dalla Francia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati membri dell'Unione africana riceveranno dalla Francia 10 milioni di dosi aggiuntive di vaccini AstraZeneca e Pfizer contro il Covid-19. I vaccini, fa sapere l'Eliseo in un comunicato, saranno assegnati e distribuiti su iniziativa del Fondo africano per l'acquisizione di vaccini (Avat) e del Meccanismo per l'accesso globale al vaccino Covid-19 (Covax) nei prossimi tre mesi. L'iniziativa, spiega la presidenza francese, prevede un meccanismo di acquisto di gruppo per consentire agli Stati membri dell'Unione africana di procurarsi vaccini sufficienti per soddisfare almeno il 50 per cento dei loro bisogni, in stretta collaborazione con il meccanismo Covax che a sua volta si impegna a fornire il restante 50 per cento attraverso donazioni. Questo programma è pilotato, per conto degli Stati membri dell'Unione africana, dai Centri africani per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc Africa), dalla Commissione economica per l'Africa delle Nazioni Unite (Eca) e dalla Banca africana di import-export (Afreximbank), che fornisce i fondi per acquistare i vaccini. Secondo la presidenza francese, nell'ambito di questa iniziativa sono già stati acquistati sufficienti vaccini per consentire, entro settembre del prossimo anno, la vaccinazione da parte dei Paesi africani di 400 milioni di persone, ovvero un terzo della popolazione africana, al costo di 3 miliardi di dollari. Inoltre, la Francia contribuirà alla piattaforma supportata dall'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) che consentirà il trasferimento della tecnologia dei vaccini a Rna messaggero nel continente africano, con l'obiettivo di condividere almeno 60 milioni di dosi di vaccini entro la fine dell'anno. (Agenzia Nova)