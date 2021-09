Business news: Nigeria, società Bua sigla accordo con turca Erba Makina per costruzione impianto di gesso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società Bua Group, una delle principali aziende industriali africane, è pronta ad avviare la costruzione di un impianto di produzione di polvere di gesso da 2 mila tonnellate al giorno. L'annuncio, riferisce il quotidiano "Premium Times", è giunto in occasione della firma di un memorandum d'intesa tra Bua e la turca Mmm Erba Makina, uno dei principali fornitori mondiali di attrezzature per la produzione di intonaci, che metterà a disposizione le attrezzature per l'impianto. Una volta completato, nel 2022, l'impianto di produzione sarà il più grande mai realizzato in Nigeria. “Siamo lieti di firmare questo accordo con un leader mondiale nelle macchine per la produzione di gesso, Mmm Erba Makina, per costruire il nostro impianto di produzione di polvere di gesso da 2 mila tonnellate al giorno che prevediamo di essere completato nel 2022", ha affermato il presidente di Bua, Abdul Samad Rabiu, parlando alla cerimonia di firma del memorandum. (Res)